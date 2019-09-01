Son dakika: Bozcaada açıklarında Türk gemisi su aldı

Çanakkale Bozcaada açıklarında "Kanuni D.S" isimli geminin kaptanı, telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne, geminin baş tarafından su almaya başladığını bildirdi. Geminin bulunduğu bölgeye güvenlik gerekçesiyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-6" römorkörü sevk edildi.
Son dakika: Bozcaada açıklarında Türk gemisi su aldı01.09.2019 18:59
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