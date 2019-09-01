Haberler Web TV Son dakika: Bozcaada açıklarında Türk gemisi su aldı

Son dakika: Bozcaada açıklarında Türk gemisi su aldı

01.09.2019 18:59

Çanakkale Bozcaada açıklarında "Kanuni D.S" isimli geminin kaptanı, telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne, geminin baş tarafından su almaya başladığını bildirdi. Geminin bulunduğu bölgeye güvenlik gerekçesiyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-6" römorkörü sevk edildi.


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