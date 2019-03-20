Haberler Web TV Son dakika: Bosna Kasabı Karadzic için son karar açıklandı

Son dakika: Bosna Kasabı Karadzic için son karar açıklandı

20.03.2019 17:26

"Bosna Kasabı" olarak da bilinen eski Sırp lider Radovan Karadzic, temyiz davasında müebbet hapse mahkum edildi.


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