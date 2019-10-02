ABD’de İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bombardıman uçağı havalimanına düştü. Uçakta kaç kişi olduğuna ilişkin açıklama yapılmazken, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.
Son dakika: Bombardıman uçağı havalimanına düştü! Yaralılar var...02.10.2019 21:14
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