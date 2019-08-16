Son dakika: Bodrum’da 102 göçmen yakalandı (Video) 16.08.2019 15:36

Sahil Güvenlik ekipleri sorumluluk bölgesinde yaptıkları denetimlerini aralıksız sürdürürken, Bodrum’da bir gece içinde üç ayrı olayda 102 düzensiz göçmen yakalandı.