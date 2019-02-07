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Son dakika: BM'den flaş Cemal Kaşıkçı açıklaması: Planlanarak öldürüldü

07 Şubat 2019, Perşembe

Son dakika haberi: Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için hazırlanan rapor tamamlandı. BM raporunda, "Kaşıkçı cinayeti Suudi yetkililer tarafından önceden planlandı. Suudi Arabistan soruşturmayı ciddi şekilde engelledi" ifadeleri kullanıldı.


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