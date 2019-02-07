Son dakika haberi: Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için hazırlanan rapor tamamlandı. BM raporunda, "Kaşıkçı cinayeti Suudi yetkililer tarafından önceden planlandı. Suudi Arabistan soruşturmayı ciddi şekilde engelledi" ifadeleri kullanıldı.
Son dakika: BM'den flaş Cemal Kaşıkçı açıklaması: Planlanarak öldürüldü07 Şubat 2019, Perşembe
- Son dakika: BM'den flaş Cemal Kaşıkçı açıklaması: Planlanarak öldürüldü
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