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Son dakika: Bitlis'te katliam gibi kaza! Minibüs şarampole devrildi: 8 ölü, 5 yaralı

11.09.2019 11:07

Son dakika haberine göre Bitlis'in Hizan ilçesinde köy minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.


Bitlis'in Hizan ilçesinde köy minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
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