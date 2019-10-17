İzmir'in Konak ilçesinde İrfan Çengel'in güzellik salonu işleten eski sevgilisi Birgül Bilal'i (32) pompalı tüfekle öldürüp, kardeşi Songül Bilal'i (29) de yaraladıktan sonra yaşamına son verdiği olayın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Çengel, vatandaşların 'yapma' uyarısına rağmen cinayeti işledikten sonra intihar ediyor.
Son dakika: Birgül'ün eski sevgilisi tarafından vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı!17.10.2019 18:58
- MSB açıkladı: Barış Pınarı Harekatı'nda 702 terörist etkisiz hale getirildi
- MSB paylaştı! Teslim olan PKK/YPG'li terörist itiraf etti: Ailemi öldüreceklerdi...
- Başkan Erdoğan-Mike Pence görüşmesinin perde arkası | Görüşmede dikkat çeken masa düzeni
- Son dakika: Birgül'ün eski sevgilisi tarafından vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı!
- Şanlıurfalı kadınlardan Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere dolma ve ayran...
- YPG/PKK'lı teröristler evlerine hapsetmişti! İşte sivillerin YPG terör örgütünün elinden kurtarılma anları
- Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si fotoğraflarıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü
- 17 Ekim Müge Anlı son bölüm full izle! Vahşice işlenen Gülümser Bulut cinayetinin detayları kan dondurdu!
- MHP'li Yalçın'ın oğlunun cenazesi toprağa verildi
- Son dakika: Başkan Erdoğan - Mike Pence görüşmesi sona erdi
- Son dakika haberi: Nusaybin'e 4 havanlı saldırı: 1 asker yaralı
- Afrinli yetimlerden mesaj: Korkmayın, Türk askeri ve Milli Ordu sizi kurtarır
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.