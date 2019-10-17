Haberler Web TV Son dakika: Birgül'ün eski sevgilisi tarafından vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika: Birgül'ün eski sevgilisi tarafından vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı!

17.10.2019 18:58

İzmir'in Konak ilçesinde İrfan Çengel'in güzellik salonu işleten eski sevgilisi Birgül Bilal'i (32) pompalı tüfekle öldürüp, kardeşi Songül Bilal'i (29) de yaraladıktan sonra yaşamına son verdiği olayın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Çengel, vatandaşların 'yapma' uyarısına rağmen cinayeti işledikten sonra intihar ediyor.


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