Haberler Web TV Son dakika: Binali Yıldırım'dan Diyarbakır'da önemli mesajlar

Son dakika: Binali Yıldırım'dan Diyarbakır'da önemli mesajlar

06.06.2019 16:34

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, baba ocağı Erzincan'dan yüzlerce hemşehrisi tarafından Diyarbakır'a uğurlandı. Diyarbakır'da vatandaşlara hitap eden Binali Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu.


Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binalı Yıldırım Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu. İşte açıklamalarından öne çıkanlar;

"Kitabımız, kıblemiz, peygamberimiz, dinimiz birdir. Tükrlerin Kürtlerle, Kürtlerin Türklerle bir sorunu yoktur. Kardeşliğimizi hedef alan terör örgütü PKK'dır. Bu ülkede yaşayan 82 milyon vatan evladının sorunu terör örgütleri PKK, FETÖ ve DEAŞ'tır. birliğimizi bozmaya çalışanları lanetliyoruz. Bu ülke üzerinde operasyon yapmak isteyenlere prim vermedik."

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