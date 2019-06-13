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Son dakika: Binali Yıldırım’dan A Haber’de flaş açıklamalar | Video

13.06.2019 00:55

Son dakika haberi... Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım seçime günler kala A Haber canlı yanında soruları yanıtladı. Yıldırım, CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun pazar günü gerçekleşecek olan ortak canlı yayın için "Yıldırım soruları istedi" yalanına cevap verdi. Yıldırım, "Benim soru isteme âdetim yok. Hatta ne isterseniz sorun dedim. Benim zihnim çok berrak. Bildiğime bildim derim bilmediğime bilmiyorum derim. Arkadaş bir yalan söyledi. Yatsı olmadan yalanı ortaya çıktı. Yalanı da hatayı da kabul etmek erdemdir." dedi. İşte Binali Yıldırım'ın A Haber'de yaptığı açıklamaların tamamı...


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