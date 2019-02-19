Son dakika! Binali Yıldırım TBMM Başkanlığını Celal Adan'a devretti 19.02.2019 09:23

Binali Yıldırım TBMM Başkanlığı görevini Celal Adan'a devretti. Yıldırım'ın yeni başkan seçilinceye kadar TBMM Başkanlığı'nı geçici olarak görevi devrettiği TBMM Başkan vekilleri arasında en yaşlı üye olan Celal Adan kimdir? Celal Adan 'Başkan Vekili' sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı oldu.