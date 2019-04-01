Son dakika: Binali Yıldırım İstanbul seçim sonuçları ile ilgili önemli açıklama: İptal oylar sonucu değiştirebilir

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım İstanbul yerel seçim sonuçları ile ilgili açıklama yaptı. Yıldırım yaptığı açıklamada İstanbul'daki geçersiz oylara dikkat çekerek 319 bin 500 oyun yeniden sayılacağını ve seçim sonucunun değişebileceğini duyurdu.
Son dakika: Binali Yıldırım İstanbul seçim sonuçları ile ilgili önemli açıklama: İptal oylar sonucu değiştirebilir01.04.2019 14:40
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