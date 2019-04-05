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Son dakika… Binali Yıldırım: Aradaki oy farkı azalıyor

05.04.2019 14:19

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım açıklama yaptı. Yıldırım, ''Aradaki oy farkı azalıyor'' dedi.


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