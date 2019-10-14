Son dakika: Beyoğlu'nda patlama sesi polisi harekete geçirdi

Beyoğlu'nda meydana gelen patlama sesinin ardından polis araştırma başlattı. Herhangi bir ölüm ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, sokakta incelemelerde bulunan polis ekipleri, patlamanın nedenini araştırıyor.
Son dakika: Beyoğlu'nda patlama sesi polisi harekete geçirdi14.10.2019 02:01
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