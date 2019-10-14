Haberler Web TV Son dakika: Beyoğlu'nda patlama sesi polisi harekete geçirdi

Son dakika: Beyoğlu'nda patlama sesi polisi harekete geçirdi

14.10.2019 02:01

Beyoğlu'nda meydana gelen patlama sesinin ardından polis araştırma başlattı. Herhangi bir ölüm ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, sokakta incelemelerde bulunan polis ekipleri, patlamanın nedenini araştırıyor.


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