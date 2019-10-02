Haberler Web TV Son dakika: Beyoğlu'nda panik anları! Bina boşaltıldı (Video)

Son dakika: Beyoğlu'nda panik anları! Bina boşaltıldı (Video)

02.10.2019 15:44

Son dakika haberine göre İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Binadan yola parçalar düşerken sokak şeritlerle kapatıldı. İşte ilk görüntüler...


İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Binadan yola parçalar düşerken sokak şeritlerle kapatıldı.
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