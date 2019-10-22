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Son dakika: Beyoğlu'nda kan donduran olay! 11 yaşındaki arkadaşını ölüme itti!

22.10.2019 20:24

Beyoğlu'nda, arkadaşlarıyla sokakta oynayan 11 yaşındaki çocuk, bir arkadaşının itmesiyle 2 metre yükseklikten düştü. Beton zemine kafa üstü düşerek ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


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