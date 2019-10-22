Beyoğlu'nda, arkadaşlarıyla sokakta oynayan 11 yaşındaki çocuk, bir arkadaşının itmesiyle 2 metre yükseklikten düştü. Beton zemine kafa üstü düşerek ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Son dakika: Beyoğlu'nda kan donduran olay! 11 yaşındaki arkadaşını ölüme itti!22.10.2019 20:24
- Son dakika... Türkiye ile Rusya arasında tarihi anlaşma! İşte harita üzerinde Suriye mutabakatı
- Son dakika haberi... ABD basınından YPG iddiası: Çekildiler
- Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
- Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından Putin'den kritik açıklamalar...
- Son dakika: Beyoğlu'nda kan donduran olay! 11 yaşındaki arkadaşını ölüme itti!
- Başkan Erdoğan ve Putin Soçi'deki tarihi zirvede açıkladı! İşte Türkiye ve Rusya arasındaki tarihi mutabakat metni
- Başkan Erdoğan ve Putin zirvesinde 5 saat geride kaldı: Görüşmenin uzaması belli bir sonuca işarettir
- Diyarbakır’da ‘çayı fazla yazdın’ kavgası: 1’i ağır 2 yaralı
- Erdoğan-Putin görüşmesinde dikkat çeken ayrıntı! Kırmızı dosyadan çıkardı
- Manisa'da 11 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunan şahsa meydan dayağı
- İstanbul merkezli 10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı
- Galatasaray Real Madrid maçı şifreli kanalda mı? GS Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.