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Son dakika: Beyoğlu'nda börekçide 2 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

06.09.2019 07:22

İstanbul Beyoğlu Mahmut Şevketpaşa Mahallesinde bir börekçide 2 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.


Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler, olay yerinden kaçarken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken polisin bölgedeki incelemeleri sürüyor.
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