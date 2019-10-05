Son dakika: Beyoğlu'nda 5 katlı binada kısmi göçük

Son dakika haberine göre Beyoğlu'nda bulunan 5 katlı metruk bir binada kısmi göçme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Son dakika: Beyoğlu'nda 5 katlı binada kısmi göçük05.10.2019 19:17
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