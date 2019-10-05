Son dakika: Beyoğlu'nda 5 katlı binada kısmi göçük 05.10.2019 19:17

Son dakika haberine göre Beyoğlu'nda bulunan 5 katlı metruk bir binada kısmi göçme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.