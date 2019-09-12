Haberler Web TV Son dakika: Beylikdüzü’nde lüks sitede kadın cesedi bulundu!

Son dakika: Beylikdüzü’nde lüks sitede kadın cesedi bulundu!

12.09.2019 23:06

Beylikdüzü’nde lüks bir sitenin bahçesinde hemşire olduğu öğrenilen bir kadının cesedi bulundu. Kadının etrafını kapatan ekiplerin incelemeleri sürüyor.


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