Son dakika: Beylikdüzü’nde lüks sitede kadın cesedi bulundu! 12.09.2019 23:06

Beylikdüzü’nde lüks bir sitenin bahçesinde hemşire olduğu öğrenilen bir kadının cesedi bulundu. Kadının etrafını kapatan ekiplerin incelemeleri sürüyor.