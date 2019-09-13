Haberler Web TV Son dakika: Beylikdüzü'nde feci kaza! 7 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

Son dakika: Beylikdüzü'nde feci kaza! 7 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

13.09.2019 00:14

E-5 karayolu Haramidere mevkiinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi.


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