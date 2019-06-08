Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Ölenlerden 3'ünün çocuk, yetişkinin ise ölen çocuklardan ikisinin annesi olduğu öğrenildi. Polis, "makas atarak" ilerlediği öne sürülen ve kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobilin sürücüsünün ise kimliği tespit edildi.
Son dakika... Beşiktaş'ta trafik katliamı yaparak olay yerinden kaçan sürücünün kimliği tespit edildi08.06.2019 19:17
- Son dakika... Beşiktaş'ta trafik katliamı yaparak olay yerinden kaçan sürücünün kimliği tespit edildi
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