Son dakika: Beşiktaş'ta terör estiren halk otobüsü şoförü hakkında yeni gelişme 04.11.2019 14:09

Son dakika haberine göre Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına sebep olan Özel Halk Otobüsü şoförü Necdet K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.