Haberler Web TV Son dakika: Beşiktaş'ta feci kaza! Ölü ve yaralı var...

Son dakika: Beşiktaş'ta feci kaza! Ölü ve yaralı var...

19.04.2019 10:14

Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.


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