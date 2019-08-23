Haberler Web TV Son dakika: Beşiktaş'ta denize giren 2 kişiden biri kurtarıldı, diğeri boğuldu

Son dakika: Beşiktaş'ta denize giren 2 kişiden biri kurtarıldı, diğeri boğuldu

23.08.2019 07:22

Son dakika haberi... İstanbul Beşiktaş'ta Bayram D. ve henüz ismi öğrenilemeyen arkadaşı giysilerini çıkarıp denize girdi. Denize giren 2 kişiden biri kurtarılırken, diğerinin cesedine ulaşıldı.


Beşiktaş'ta denize giren 2 kişiden biri kurtarılırken, kaybolan diğer kişinin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş İskelesi'nde Bayram D. ve henüz ismi öğrenilemeyen arkadaşı giysilerini çıkarıp denize girdi.

Bir süre sonra Bayram D. ile arkadaşının yardım çağrısı üzerine çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Denize girenlerden biri çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaybolan Bayram D'nin bulunması için kıyı emniyeti, sahil güvenlik ve deniz polisi ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin çalışması sonunda Bayram D'nin bulunan cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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