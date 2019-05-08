Son dakika: Beşiktaş'ta başkan adaylarının listesi belli oldu 08.05.2019 17:00

12 Mayıs'ta sandığa gidecek olan Beşiktaş'ta mevcut başkan Fikret Orman ile aday Hürser Tekinoktay yönetim kurulu listelerini divan başkanlığına teslim etti. Orman yeni listesinde Metin Albayrak, Cihat Kumuşoğlu, Candaş Tolga Işık ve Gökçe Meriçten'e yer vermezken Doğan Küçükemre ve Serkan Yazıcıoğlu'nu yönetimine ekledi.