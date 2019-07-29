Son dakika: Beşiktaş'ta Atiba sakatlığı nedeniyle kamptan ayrıldı

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba, sakatlığı nedeniyle siyah-beyazlıların Avusturya'daki kampından ayrıldı.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş'ta Atiba sakatlığı nedeniyle kamptan ayrıldı.
Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş'ta, Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson'dan kötü haber geldi.
Tecrübeli futbolcu sakatlığı nedeniyle kamptan ayrılırken, tedavi için Belçika'ya gittiği belirtildi.
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