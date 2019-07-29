Haberler Web TV Son dakika: Beşiktaş'ta Atiba sakatlığı nedeniyle kamptan ayrıldı

Son dakika: Beşiktaş'ta Atiba sakatlığı nedeniyle kamptan ayrıldı

29.07.2019 15:12

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba, sakatlığı nedeniyle siyah-beyazlıların Avusturya'daki kampından ayrıldı.


Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş'ta Atiba sakatlığı nedeniyle kamptan ayrıldı.

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş'ta, Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson'dan kötü haber geldi.

Tecrübeli futbolcu sakatlığı nedeniyle kamptan ayrılırken, tedavi için Belçika'ya gittiği belirtildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları