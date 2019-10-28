Son dakika: Beşiktaş'ta ağaç dalı devrildi, yol kapandı 28.10.2019 09:35

Beşiktaş''ta yol kenarında bulunan bir ağacın dalı koparak yola devrildi. Yolda o sırada kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Devrilen ağacı kaldırmak için itfaiye ve belediye ekipleri çalışma başlattı.