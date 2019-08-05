Haberler Web TV Son dakika: Beşiktaş Villareal'in yıldızı Victor Ruiz ile anlaşmaya vardı

Son dakika: Beşiktaş Villareal'in yıldızı Victor Ruiz ile anlaşmaya vardı

05.08.2019 15:43

Son dakika haberine göre Beşiktaş, İspanya'nın La Liga takımlarından Villareal'in İspanyol defans oyuncusu Victor Ruiz ile 3 yıllığına anlaştı. 30 yaşındaki futbolcu 4 sezondur Villareal'de forma giyiyordu.


Beşiktaş, İspanya La Liga takımlarından Villarreal'den Victor Ruiz'i 3 yıllığına renklerine bağladı.​ Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Riuz, Espanyol, Napoli, Valencia gibi takımlarda forma giydi.

Sol ayaklı stoper özelliği ile savunma rotasyonunda derinlik yaratacak olan 1989 doğumlu futbolcunun sözleşmesi 2020 yılında sona eriyordu. Siyah beyazlıların oyuncuyu bonservisiyle birlikte renklerine bağladığı ifade edildi.

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