SON DAKİKA: Benzin ve LPG'ye indirim geldi! Araç sahiplerine müjde

Son dakika haberine göre benzine ve LPG'ye beklenen indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 9 kuruş, LPG'de ise 12 kuruşluk indirim gerçekleşti.
Benzinde 9 kuruş, otogazda 12 kuruşluk indirim gerçekleştirildi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzin ve otogazın litre satış fiyatlarında indirim yapılacağını duyurdu. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatında 9 kuruş otogazın litre satış fiyatında ise 12 kuruşluk indirim gerçekleştirilecek.
İndirimlerin ardından İstanbul'da benzin litre satış fiyatı ortalama 6,99 liradan 6,90 liraya, Ankara'da 7,15 liradan 7,08 liraya, İzmir'de 7,14 liradan 7,05 liraya düşecek.
Otogazın litre satış fiyatı ise İstanbul'da ortalama 3,88 liradan 3,76 liraya, Ankara'da 3,95 liradan 3,83 liraya, İzmir'de ise 3,87 liradan 3,75 liraya gerileyecek.
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