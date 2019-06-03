SON DAKİKA: Benzin ve LPG'ye indirim geldi! Araç sahiplerine müjde 03.06.2019 15:53

Son dakika haberine göre benzine ve LPG'ye beklenen indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 9 kuruş, LPG'de ise 12 kuruşluk indirim gerçekleşti.