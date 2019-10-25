Son dakika haberine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), altın alışverişlerindeki 4 taksit olan sınırlamayı 8'e yükseltti. Kurumdan yapılan açıklamada, "Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresi 4 aydan 8 aya çıkarıldı" denildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca (BDDK), kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresi 4 aydan 8 aya çıkarıldı.
BDDK'dan yapılan açıklamada, "Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresinin 4 aydan 8 aya çıkarılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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