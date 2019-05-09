Haberler Web TV Son dakika: Bayrampaşa'da iki daire alev alev yandı

Son dakika: Bayrampaşa'da iki daire alev alev yandı

09.05.2019 18:03

İstanbul Bayrampaşa’da bir binada çıkan yangın 2 daireyi küle çevirdi. Yangında şans eseri yaralanma veya can kaybı olmadı.


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