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Son dakika: Başsavcılık'tan Kuleli soruşturması! Kuleli'de öğrencilerin hayatlarını karartmışlardı (Video)

01.10.2019 10:30

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan Kuleli Askeri Lisesinde FETÖ'nün bazı askeri öğrencilere "askeri öğrenci olamaz" şekline gerçeğe aykırı çürük raporu verdiği iddiasına soruşturma başlattı.


İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan Kuleli Askeri Lisesinde FETÖ'nün bazı askeri öğrencilere "askeri öğrenci olamaz" şekline gerçeğe aykırı çürük raporu verdiği gerekçesiyle soruşturma başlatarak 17 şüpheli tabip asker hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan "Vefa" ismi verilen operasyonda şu ana kadar 11 şüpheli gözaltına alındı.
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