Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Türkiye ittifakı' mesajı 21.05.2019 21:35

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de tüm dönem milletvekilleri ile iftarda bir araya geldi. Başkan Erdoğan Türkiye ittifakı mesajı vererek, "Gelin milletimiz üzerine oynanan bu büyük oyunu hep birlikte bozalım. Gelin büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edelim. Biz buna hazırız. Meclisimizin tüm milletvekilleriyle siyasi partileriyle buna hazır olduğuna inanıyorum. dedi.