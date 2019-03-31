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Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan seçime ilişkin açıklama

31.03.2019 22:27

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan gelen ilk sonuçların ardından seçime ilişkin açıklama yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, şehirlerimize, mahallelerimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. MHP ile birlikte ittifaklar bazında da birinci olduk. Milletimizin birliğini, beraberliğini bozarak, ülkemize diz çöktürmeye çalışanlar bir kez daha hüsrana uğramıştır. AK Parti olarak, tıpkı 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana hep olduğu gibi yine açık ara birinci parti olarak çıktık." dedi.


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