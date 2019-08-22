Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı ağırladı. Başkan Erdoğan, "Kendi haklarımızı nasıl savunuyorsak, Kıbrıs Türklerinin de adadaki ve bölgedeki çıkarlarını, aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Kıbrıs'taki sorunun ortaya çıkışı da bugüne kadar gelişi de tamamen Rumların uzlaşmaz tavırlarından kaynaklanmaktadır. Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'yi ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yok sayan hiçbir proje hayata geçirilemez" dedi. Erdoğan, Türkiye'nin bölgede bulunmadığını iddia eden Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi. Erdoğan, "Demek sen oradaki gemilerimizde bulunan bayrakları tanımıyorsun, sana bu bayrağı tanıtacağız" ifadesini kullandı.
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sana bu bayrağı tanıtacağız22.08.2019 21:05
- Orman yangınları ile ilgili oluşturulmak istenen algı operasyonuna belgeli yanıt! İşte iddialar ve gerçekler...
- Terör örgütü PKK'ya "Kıran" darbesi! İnlerine girildi
- Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sana bu bayrağı tanıtacağız
- TFF 1’nci Lig ekiplerinden Eskişehirspor’a haciz şoku
- Son dakika: Diyarbakır’da terör yandaşlarından hain saldırı! Yolcu otobüsünü böyle ateşe verdiler
- İzmir'de uyuşturucu operasyonu! 600 kilogram skunk ele geçirildi
- Antalya'da CHP'li belediyeden Sultan Abdülhamit Han'a büyük saygısızlık
- Kayyumu protesto etmek isteyen HDP'lilerden skandal! Hem hırsızlar hem de arsız...
- Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
- Van Valiliği paylaştı! Polise demir tabure attığı anın videosu
- CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB'deki işçi kıyımına protesto
- Provokatörler sahada! Kayyum atamasına destek verdi, otomobili kundaklandı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.