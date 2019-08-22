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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sana bu bayrağı tanıtacağız

22.08.2019 21:05

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı ağırladı. Başkan Erdoğan, "Kendi haklarımızı nasıl savunuyorsak, Kıbrıs Türklerinin de adadaki ve bölgedeki çıkarlarını, aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Kıbrıs'taki sorunun ortaya çıkışı da bugüne kadar gelişi de tamamen Rumların uzlaşmaz tavırlarından kaynaklanmaktadır. Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'yi ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yok sayan hiçbir proje hayata geçirilemez" dedi. Erdoğan, Türkiye'nin bölgede bulunmadığını iddia eden Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi. Erdoğan, "Demek sen oradaki gemilerimizde bulunan bayrakları tanımıyorsun, sana bu bayrağı tanıtacağız" ifadesini kullandı.


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