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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'ye geldi (Video)

01.10.2019 15:16

Son dakika haberi... Erdoğan, 27. yasama yolu 3. dönem açılına katılmak üzere geldi. Erdoğan’ı TBMM Başkanvekili Celal Adan karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı bandosunun selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Genel Kurul Salonu’na geçti. İşte o anlar...


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