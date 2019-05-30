Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Başkan Erdoğan ve Putin arasında yapılan görüşmede İdlib'deki rejim saldırılarının ele alındığı bildirildi.
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Putin ile telefonda görüştü30.05.2019 21:19
- Bakan Albayrak İstanbul'da iş dünyası ile buluşuyor
- Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Putin ile telefonda görüştü
- Adana'da ortalık karıştı! Zabıtaya saldırdılar polis müdahale etti
- Ankara'da zehir tacirlerine operasyon!
- Kritik MGK sonrası net mesaj: Doğu Akdeniz'de oldubittilere izin verilmeyecek
- CHP’li Hatay Belediyesi milyonları nasıl israf etti?
- Pençe Harekatı'nda hedefler havadan ve karadan imha ediliyor
- Bakanlık paylaştı: Yerli ve milli L-UMTAS füzesinden tam isabet
- TEM'de korkunç kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı
- Beşiktaş'ta patronu Şahin Şeker tarafından darp edilen Gaye Akıl konuştu
- Ölüm Aysel öğretmeni okul yolunda yakaladı...Feci kaza kamerada
- Son dakika haberi: Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.