Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Putin ile telefonda görüştü 30.05.2019 21:19

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Başkan Erdoğan ve Putin arasında yapılan görüşmede İdlib'deki rejim saldırılarının ele alındığı bildirildi.