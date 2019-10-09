Haberler Web TV Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Barış Harekatı'nı harekat merkezinden takip ediyor! İşte o görüntüler

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Barış Harekatı'nı harekat merkezinden takip ediyor! İşte o görüntüler

09.10.2019 19:44

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı. İşte o görüntüler...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları