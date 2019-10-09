Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Barış Harekatı'nı harekat merkezinden takip ediyor! İşte o görüntüler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı. İşte o görüntüler...
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Barış Harekatı'nı harekat merkezinden takip ediyor! İşte o görüntüler09.10.2019 19:44
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