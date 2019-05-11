Haberler Web TV Son dakika: Başkan Erdoğan'ın başkanlığında '23 Haziran' toplantısı

Son dakika: Başkan Erdoğan'ın başkanlığında '23 Haziran' toplantısı

11.05.2019 17:15

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin toplantı gerçekleşti.


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