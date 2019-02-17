Son dakika... Başkan Erdoğan'dan yeni askerlik sistemine ilişkin çok kritik açıklama 17.02.2019 18:29

Balıkesir Mitingi'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir kuzey ve batı kavşağı arasındaki kısmıyla Akhisar ve Saruhanlı kavşakları arasındaki bölümünü önümüzdeki ay trafiğe açıyoruz." diyerek müjdeyi verdi. Tanzim satışlarla ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Domates, patates hepsi inmeye başladı mı, başladı. Daha da inecek. Bütün mesele bu oyunu bozmak, biz bu oyunu da bozduk." dedi. Erdoğan Erdoğan yeni sisteminin detaylarını açıkladı: Bedelli askerliği kalıcı hale getiriyoruz. İsteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek.