Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Üsküdar'da çok kritik açıklamalar 19.03.2019 20:37

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar meydanında düzenlenen mitingde halka hitap ediyor. Başkan Erdoğan, "Milleti ile aynı hedefe yürüyen, aynı idealleri paylaşan bir devlet adamın önünü kesebilecek hiçbir engel yoktur. Yeter ki birbirimize sahip çıkalım, tarihimizi asla unutmayalım, davamıza ihanet etmeyelim. Yeter ki biz gözlerimizi hedeflerimizden bir an olsun ayırmayalım. Bunları başardığımızda Allah'ın izniyle ne Haçlı artıkları, ne Bizans heveslileri ne de Neonazi bozuntuları bizi yolumuzdan alıkoyabilir." dedi.