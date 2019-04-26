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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ukrayna’nın yeni Cumhurbaşkanı Zelenskiy'e tebrik telefonu

26.04.2019 13:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’nın yeni Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Erdoğan, Zelenskiy’i seçim başarısından dolayı kutladı.


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