Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda önemli açıklamalar 07.10.2019 18:28

Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Sırbistan'da 2011 yılında 1 milyon dolar civarında olan Türk yatırımları büyük bir sıçrama yaparak 2018 yılında 200 milyon dolara ulaştı. Nereden nereye. Yarın 6 fabrikamızın toplu açılışını, 1 fabrikamızın da temel atımını gerçekleştireceğiz." dedi. Erdoğan, "Her iki ülkenin iş adamlarına bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu ilişkiler önemli bir fırsattır. Gelin bu ilişkileri daha da ileriye taşıyalım." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İKİLİ İLİŞKİLERİMİZ İVME KAZANACAK

Sırbistan'da olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek başlayacağım konuşmamda sayın Vucic'e de mükemmel ev sahipliği için ayrıca teşekkür ediyorum. Her iki ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda geçen Haziran ayında yürürlüğe giren anlaşma ile ulaştırma, e ticaret gibi sektörlerde ve tarım alanında ivme kazanacağız.

5 MİLYARLIK HEDEFİMİZ VAR

Serbest ticaret anlaşmasının imzalandığı 2010 yılından bu yana ikili ticaret hacmimiz kendini katladı. Bu rakam geçen yıl 819 milyon dolara ulaştı. İnşallah bu rakamı kısa vadede 2 milyar dolara sonra da 5 milyar seviyesine yükseltmeyi hedefliyoruz. BU hedefler için kuşkusuz hepimize ve bilhassa iş adamlarımıza önemli görevler düşüyor.

BURADAKİ FİRMALARIMIZ 115TEN 800'E ÇIKTI

Tekstil ve hazır giyim gibi pek çok sektörde adımlar attık. 2015 itibarıyla Sırbistan'da faaliyet gösteren ve 115 olan Türk firması sayısının hali hazırda 800'ü geçtiğini biliyorum.

"SAYIN VUCİC BİZZAT İLGİLENİYOR"

Bu başarılarımızda kıymetli dostum Vucic'in katkıları ve bizzat ilgisinin çok önemi vardı. Zatı-ı devletlerine ülkem ve iş adamlarım adına en kalbi şükranlarımı iletiyorum. 225 bin Sırp turisti ülkemizde ağırladık. Türkiye'den de 97 binin üzerinde turist Sırbistan'ı ziyaret etti. Bu sayıların daha da artacağına inanıyorum.

Her iki ülkenin iş adamlarına bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu ilişkiler önemli bir fırsattır. Gelin bu ilişkileri daha da ileriye taşıyalım. Girişimcilerimiz ve siz iş adamlarımızın her daim yanındayız. Sayın Vucic ile birlikte sizlere her türlü desteği vermeye hazırız.