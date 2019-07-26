Son dakika: Başkan Erdoğan'dan TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı programında önemli açıklamalarda bulundu. Yaptığı konuşmada çiftçiye müjde veren Başkan Erdoğan, "Yağlı tohum ve hububatta 1 milyar 200 milyon TL desteği Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'nda önemli açıklamalar26.07.2019 20:04
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