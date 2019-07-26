Son dakika: Başkan Erdoğan'dan TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'nda önemli açıklamalar 26.07.2019 20:04

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı programında önemli açıklamalarda bulundu. Yaptığı konuşmada çiftçiye müjde veren Başkan Erdoğan, "Yağlı tohum ve hububatta 1 milyar 200 milyon TL desteği Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.