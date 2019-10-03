Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Tarık Ünlüoğlu'nun ailesine taziye telefonu

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede vefat eden ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun ailesine telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'ı arayarak başsağlığı diledi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Gülenay Kalkan'ı telefonla arayarak eşi Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı nedeniyle taziye dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Tarık Ünlüoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
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