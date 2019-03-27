Son dakika: Başkan Erdoğan'dan sürpriz program

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yarın sadece sosyal medya hesaplarımızdan takip edilebilecek sürpriz bir programımız olacak. 28 Mart Perşembe, saat 12’de Twitter, Facebook ve Instagram'da buluşalım." dedi.
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan sürpriz program27.03.2019 17:04
- Başkan Erdoğan'dan "sürpriz program" paylaşımı
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