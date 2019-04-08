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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Rusya'da önemli açıklamalar

08.04.2019 18:03

Rusya'da, Türk-Rus İş Dünyası ile buluşma programında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bütün bakanlarımıza öncelikli verdiğim talimat Rusya'ya, ticari ilişkilerde mümkün olan her türlü kolaylığın gösterilmesi yönündedir." dedi.


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