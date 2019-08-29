Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği’nin düzenlediği "2018 Yılı Medya Oskarları” ödül töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "17-25 Aralık'ta ana muhalefet partisi de FETÖ'nün yalan furyasına arka çıktı. Ana muhalefet, FETÖ'nün siyasi uzantısı gibi davranmayı tercih etti." dedi. "Uluslararası basında Türkiye'nin başarıları kasıtlı bir şekilde görülmüyor" ifadesini kullanan Erdoğan, "Uluslararası basında Türkiye'nin başarıları kasıtlı bir şekilde görülmüyor. Biz basını daha özgür, daha çoğulcu bir Türkiye arzuluyoruz. Tüm fikirlerin temsil edildiği bir basın arzu ediyoruz" ifadesini kullandı.
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar29.08.2019 21:31
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar
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