Haberler Web TV Son dakika... Başkan Erdoğan'dan ÖTV açıklaması: Süresini uzatabiliriz

Son dakika... Başkan Erdoğan'dan ÖTV açıklaması: Süresini uzatabiliriz

24.05.2019 22:32

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Esnaf ve Sanatkarları ile Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen iftarda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ticareti olarak kullanılan araçların yenilenebilmesi için ÖTV'yi sıfırlamıştık. Gerekirse bu ay sonunda biten bu uygulamanın süresini uzatabiliriz. Taksiler konusunda hala şikayetler geliyor. Milli bir yazılım olan itaksi uygulaması şehir içi ulaşımda önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır." dedi. Seçimin yenilenmesine karşı çıkan muhalefete ilişkin de açıklama yapan Erdoğan, "İstanbul halkının bir yanda 212 bin diğer yanda 30 bin oyuna halel gelmesine göz mü yummalıydık? Seçimin yenilenmesine böyle şiddetli şekilde karşı çıkılmasını manidar buluyoruz." ifadesini kullandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları