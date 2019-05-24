Son dakika... Başkan Erdoğan'dan ÖTV açıklaması: Süresini uzatabiliriz 24.05.2019 22:32

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Esnaf ve Sanatkarları ile Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen iftarda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ticareti olarak kullanılan araçların yenilenebilmesi için ÖTV'yi sıfırlamıştık. Gerekirse bu ay sonunda biten bu uygulamanın süresini uzatabiliriz. Taksiler konusunda hala şikayetler geliyor. Milli bir yazılım olan itaksi uygulaması şehir içi ulaşımda önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır." dedi. Seçimin yenilenmesine karşı çıkan muhalefete ilişkin de açıklama yapan Erdoğan, "İstanbul halkının bir yanda 212 bin diğer yanda 30 bin oyuna halel gelmesine göz mü yummalıydık? Seçimin yenilenmesine böyle şiddetli şekilde karşı çıkılmasını manidar buluyoruz." ifadesini kullandı.