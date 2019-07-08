Son dakika... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Suriye'de devam eden iç savaştan en çok etkilenen ülke Türkiye'dir 08.07.2019 20:33

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek'te Türk Birliği'ni ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye ayırmacı perspektifle hareket etmiyor. Biz sadece kendi vatandaşımızın güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. Suriye'de 8 yıldır devam eden iç savaştan en çok etkilenen ülke Türkiye'dir. " dedi.

