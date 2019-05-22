Başkan Recep Tayyip Erdoğan eğitim çalışanları ile düzenlenen iftar programına katıldı. Başkan Erdoğan burada açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Eğitim gibi 82 milyonu ilgilendiren bir konuda meseleyi ideolojik zemine çekmek, yapıcı davranmak yerine yıkıcı olmak kimseye yarar sağlamaz" dedi.
Son dakika... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar22.05.2019 22:10
- Son dakika... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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